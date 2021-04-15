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الذهب يرتفع 0.5% مع انخفاض الدولار والعوائد

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الذهب يرتفع 0.5% مع انخفاض الدولار والعوائد

ترقب لتقرير طلبات إعانة البطالة الأميركية

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات الأميركية، بينما يترقب المستثمرون تقرير طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعي وبيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس آذار للحصول على مزيد من الوضوح بشأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1744.60 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1745.80 دولار للأوقية.

ونزل الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

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في غضون ذلك، قبعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمس الأربعاء، إن البنك المركزي سيخفض مشترياته الشهرية من السندات قبل التزامه برفع أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية وبيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس آذار المقرر صدورهما في وقت لاحق اليوم لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2% إلى 25.47 دولار وزاد البلاديوم 1.7% إلى 2721.96 دولار. وارتفع البلاتين 1.1% إلى 1182.97 دولار.

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