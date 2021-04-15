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نيكاي يصعد هامشياً مع كبح أسهم التكنولوجيا للمكاسب

بورصة طوكيو أسهم اليابان
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي يصعد هامشياً مع كبح أسهم التكنولوجيا للمكاسب

زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54%

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دبي - العربية.نت

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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة قليلا اليوم الخميس، بقيادة الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي ستستفيد من انتعاش الاقتصاد العالمي والبنوك التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية، بينما كبح انخفاض لأسهم التكنولوجيا المكاسب.

وصعد المؤشر نيكاي 0.07% إلى 29642.69 نقطة، بعد أن تراجع لفترة وجيزة عقب تصريحات سياسي كبير تحدث عن احتمال إلغاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54% إلى 1962.78 نقطة.

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وقال رئيس استراتيجيات الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية، نوريهيرو فوجيتو: "ثمة مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في اليابان بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس مجددا، لكن المستثمرين يتطلعون للأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد التي ستستفيد من الطلب الخارجي.

وتابع: "من المتوقع أن تنشط التجارة الخارجية على وجه الخصوص، وذلك يدعم شركات الشحن البحري".

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات الشحن البحري على توبكس بأكبر قدر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، وقفز سهم نيبون يوسن 4.37% وزاد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 2.77% وربح سهم كاواساكي كيسن 3.43%.

كما تقدم المؤشران الفرعيان لشركات التعدين وتكرير النفط.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إذ نزلت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.94% و2.6%على الترتيب، بعد أن خفض محلل لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورغان ستانلي تصنيفهما الاستثماري.

وارتفعت أسهم القطاع المالي بعد أن تقدمت أسهم مجموعة غولدمان ساكس وويلز فارجو بفضل أرباح وفيرة في الربع الأول.

وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه 1.28% وربح سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.58% وتقدم سهم نومورا

هولدينجز 2.01%.

وارتفع 159 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 60.

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