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هيئة سوق السعودية تحيل مخالفين للنيابة تلاعبا بـ8 أوراق مالية

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة سوق السعودية تحيل مخالفين للنيابة تلاعبا بـ8 أوراق مالية

خلال العامين 2019 و2020

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، عن قرار مجلس إدارتها المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق.

وذكرت الهيئة في بيان، أن ذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع للورقة المالية لعدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وبلغ عدد الشركات المدرجة المتلاعب بأسهمها 5 شركات تأمين بالإضافة إلى وحدات 3 صناديق.

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وضمت قائمة الصناديق الجزيرة ريت، وجدوى ريت الحرمين، وميفك ريت، بالإضافة إلى شركات سلامة للتأمين التعاوني، والدرع العربي للتأمين التعاوني، واتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، بالإضافة إلى شركة الصقر للتأمين التعاوني، وذلك خلال العامين 2019 و2020.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.

وأشارت إلى أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية.

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