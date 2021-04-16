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أسواق أوروبا تلتقط إشارات التعافي من أميركا والصين

بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسواق العالمية

أسواق أوروبا تلتقط إشارات التعافي من أميركا والصين

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العربية.نت

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بلغت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الجمعة، بعد بيانات قوية في الولايات المتحدة والصين أثارت حالة من التفاؤل بشأن تعاف اقتصادي سريع، بينما تلقت شركات صناعة السيارات دفعة عقب أرباح أفضل من المتوقع لـ"دايملر".

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي. كما ربح داكس الألماني 0.1%، فيما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%، بحسب "رويترز".

وتقف الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة بعد بيانات أظهرت أن تعافي الاقتصاد الصيني تسارعا بوتيرة حادة في الربع الأول، من انخفاض كبير في العام الماضي مدفوع بفيروس كورونا.

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وربح سهم "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات 2.1%، إذ ساعد ارتفاع أسعار السيارات والطلب القوي في الصين الشركة على تحقيق ارتفاع أفضل من المتوقع في أرباحها التشغيلية الفصلية. وزاد مؤشر قطاع السيارات الأوسع نطاقا 1%.

وقفز سهم "هالو فريش" الألمانية لتوصيل وجبات الطعام 5.6%، بعد أن تفوقت نتائجها الأولية للربع الأول على التوقعات، مما أدى إلى رفع توقعات 2021.

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