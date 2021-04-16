بورصة مصر تعمق خسائر الأسبوع بـ 11.5 مليار جنيه

تسببت مبيعات المستثمرين الأجانب في تكبد البورصة المصرية خسائر أسبوعية عنيفة، مواصلة سلسلة الخسائر التي بدأتها منذ الشهر الماضي.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.8% خاسراً نحو 11.5 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 642.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 630.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.55%، فاقداً نحو 160 نقطة، وذلك بعدما تراجع من مستوى 10303 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10143 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. كما نزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.26% فاقداً نحو 44 نقطة، وذلك بعدما تراجع من مستوى 1943 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1899 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.63% فاقداً نحو 207 نقاط، وذلك بعدما تراجع من مستوى 12665 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 12458 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس. ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.98% خاسراً نحو 39 نقطة، وذلك بعدما انخفض من مستوى 3976 نقطة إلى نحو 3937 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.98% فاقداً نحو 56 نقطة، وذلك بعدما تراجع من مستوى 1876 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1820 نقطة.

وأخيراً، انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 2.8% فاقداً نحو 78 نقطة، بعدما نزل من مستوى 2794 نقطة إلى نحو 2716 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، أمس الخميس، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق الخميس، وضمت القائمة نحو 58 شركة.