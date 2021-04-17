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مكاسب البنوك تدعم صعود مؤشرات الأسهم الأميركية

وول ستريت - أسهم أميركية
بورصة نيويورك
وول ستريت

مكاسب البنوك تدعم صعود مؤشرات الأسهم الأميركية

ستاندرد آند بورز 500 وداو عند مرتفعات قياسية

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة الجمعة على زيادة يومية وأسبوعية، فيما اخترق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو المستويات القياسية لهما عند الإغلاق، إذ اعتبر المستثمرون بيانات اقتصادية قوية ومكاسب لقطاع البنوك من المؤشرات على زخم الانتعاش من الجائحة في الولايات المتحدة.

وسجل ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي للأسهم القيادية رابع مكاسبهما الأسبوعية على التوالي، في حين أغلق ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه عند ما يقل عن أعلى مستوياته عند الإغلاق الذي بلغه في 12 فبراير بأقل من نقطة مئوية.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 159.31 نقطة بما يعادل 0.47% إلى 34195.3 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 14.39 نقطة أو 0.35% إلى 4184.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.07 نقطة أو 0.08% إلى 14049.84 نقطة.

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