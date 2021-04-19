أسهم البتروكيماويات تقود صعود السوق السعودية.. دبي تتراجع

تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج يوم الاثنين، حيث ضغطت الشركات العقارية على مؤشر دبي، لكن المؤشر القياسي السعودي ارتفع 0.5%، مع صعود سهم منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1% وسهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2.8% عقب زيادة قوية في الأرباح ربع السنوية.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 48.95 نقطة ليقفل عند مستوى 10097.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 338 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف، وأسمنت حائل، والسعودي الفرنسي، وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، والإنماء طوكيو م، والتعمير، وسدافكو، ووفرة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.42%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، و الإنماء، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اسمنت الجوف، ودار الأركان، والراجحي، و أسمنت الشمالية، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 553.70 نقطة ليقفل عند مستوى 24561.35 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 412 ألف سهم تقاسمتها 731 صفقة.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.1%، متأثرا بانخفاض إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارة، 1.8% إذ يبدأ تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح يوم الثلاثاء. ونزل سهم إعمار مولز 2.1%.

في المقابل، أغلق سهم بنك الإمارات دبي الوطني مرتفعا 2.1% مما حد من خسائر المؤشر. كان البنك وقع يوم الأحد اتفاق تمويل تجاري مع الاتحاد لائتمان الصادرات.

وفقد مؤشر أبوظبي 0.4% تحت وطأة انخفاض سهم اتصالات.

وفي قطر، انتعش المؤشر ليرتفع 1.5% مع صعود معظم أسهمه، ومن بينها سهم صناعات قطر ذو الثقل في السوق، وزاد 4.7%.

وافق مجلس الوزراء القطري الأسبوع الماضي على السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما يصل إلى 100% من رؤوس أموال الشركات المدرجة في بورصة قطر.

وقرر أيضا الإبقاء على دعم السيولة الذي يقدمه البنك المركزي للبنوك المحلية حسبما تقتضيه الضرورة، بينما يواجه البلد موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي مرتفعا 0.8% مع صعود 24 من أسهمه الثلاثين، مثل سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، والذي تقدم 2.3%.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب كانوا مشتريا صافيا للأسهم.