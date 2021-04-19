الأسهم الأوروبية عند قمة غير مسبوقة بدعم قطاع السيارات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، لتواصل صعودها لمستويات غير مسبوقة، إذ يعوض التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الأعمال القلق من عودة وتيرة حالات الإصابة بكوفيد-19 عالميا للزيادة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في خامس جلسة من المكاسب على التوالي، في حين ربح مؤشر لأسهم منطقة اليورو 0.2% ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2000.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين بزيادتها 0.7%، تلتها أسهم شركات التعدين وشركات السفر.

وتقدم سهم شركة فاورسيا الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات 1% بعد أن تخطت مبيعاتها في الربع الأول من العام التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين على وجه الخصوص.