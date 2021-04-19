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الأسهم الأوروبية عند قمة غير مسبوقة بدعم قطاع السيارات

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الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية عند قمة غير مسبوقة بدعم قطاع السيارات

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.1%

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، لتواصل صعودها لمستويات غير مسبوقة، إذ يعوض التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الأعمال القلق من عودة وتيرة حالات الإصابة بكوفيد-19 عالميا للزيادة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في خامس جلسة من المكاسب على التوالي، في حين ربح مؤشر لأسهم منطقة اليورو 0.2% ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2000.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين بزيادتها 0.7%، تلتها أسهم شركات التعدين وشركات السفر.

وتقدم سهم شركة فاورسيا الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات 1% بعد أن تخطت مبيعاتها في الربع الأول من العام التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين على وجه الخصوص.

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