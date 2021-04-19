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هبوط الدولار وعوائد السندات يرفع الإقبال على الذهب

الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

هبوط الدولار وعوائد السندات يرفع الإقبال على الذهب

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العربية.نت

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ارتفع الزهب اليوم الاثنين، ليحوم قرب قمة سبعة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة بعدما تدعمت الأسعار بفعل انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1777.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0450 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1783.55 دولار، فيما انخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1777.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس: "في الوقت الحالي، مزيج نزول الدولار الأميركي وتراجع أسعار الفائدة يدعم الذهب بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية".

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وأضاف: "هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز مستوى 1765 دولاراً ذلك. ومع تجاوز هذا المستوى التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير".

ونزل مؤشر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع، والذي لامسته في الأسبوع الماضي. ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 25.79 دولار للأوقية بعد بلوغها قمة ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2782.68 دولار، في حين زاد البلاتين 0.1% إلى 1204.12 دولار.

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