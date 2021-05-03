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أونصة الفضة تصعد بالمعاملات الفورية 3.3% إلى 26.76 دولار

الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
عملات أجنبية

أونصة الفضة تصعد بالمعاملات الفورية 3.3% إلى 26.76 دولار

سعر البلاتين يقفز أكثر من 3% إلى 1238 دولارا للأونصة

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سنغافورة - رويترز

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قفز سعر البلاتين في المعاملات الفورية أكثر من 3% إلى 1238 دولارا للأونصة، فيما صعدت أسعار الفضة بالمعاملات الفورية 3.3% إلى 26.76 دولار للأونصة.

وتراجع الدولار اليوم الاثنين بعد أن كان قد عاود الصعود، إذ خيمت حالة من الحذر على المستثمرين في بداية أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وبيانات اقتصادية أميركية هامة لاستقاء مؤشرات على توقعات التضخم العالمي وردود أفعال صانعي السياسات.

وكانت التعاملات محدودة بسبب عطلة في كل من اليابان والصين، مما حد من التقلبات، وهو ما جعل العملة الأميركية على نفس مستواها عند التسوية بعد قفزة يوم الجمعة. وتراجع إلى مقابل اليورو وبلغ قمة 3 أسابيع مقابل الين عند 109.66.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات رئيسية إلى 91.097 في منتصف اليوم، نزولا من 91.390 في جلسة سابقة في آسيا.

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وانخفض المؤشر 2% في أبريل نيسان، إذ رفعت نظرة إيجابية لآفاق التعافي العالمي العملات المنكشفة على التجارة على حساب الدولار، لكنه غير اتجاهه في ظل بيانات إيجابية للاستهلاك في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وكان ارتفاع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي طفيفا اليوم، وهو ما لم يكف لتعويض خسائرهما في يوم الجمعة.

وصعد الدولار الأسترالي ‭‭0.3‬‬ % إلى ليكون قرب متوسط تحركاته في 20 يوما. وكان الجنيه الإسترليني الأفضل أداء مقابل الدولار إذ ارتفع 0.4‬‬ % خلال اليوم.

وفي أسواق العملات المشفرة، كسرت إثريوم حاجز الـ3 آلاف دولار لتسجل ذروة جديدة.

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