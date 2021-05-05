أو.سي.آي تؤكد إمكانية إدراج مشروعها المشترك للأسمدة مع أدنوك في أبوظبي

قالت أو.سي.آي في إفصاح للبورصة اليوم الأربعاء إن شركة فيرتي جلوب، المشروع المشترك للأسمدة بين الشركة المنتجة للكيماويات وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، بدأت التحضير لطرح عام أولي محتمل في أبوظبي.

وقال مصدران مطلعان على الصفقة إن فيرتي جلوب، التي تملك أو.سي.آي 58%، منها وتملك أدنوك 42%، منها، قد تُقيَّم بما يتراوح بين خمسة و5.5 مليار دولار.

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كانت مصادر رويترز قالت الشهر الماضي إن أدنوك وأو.سي.آي ستختاران على الأرجح بنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وسيتي جروب للعمل على طرح أسهم مشروعهما المشترك للأسمدة للاكتتاب العام.

تأسست فيرتي جلوب، ومقرها الرئيسي في أبوظبي، في عام 2019 بعدما دمجت أو.ٍسي.آي وأدنوك أصولهما للأمونيا واليوريا.

الملياردير المصري ناصف ساويرس، الذي يسيطر على أو.سي.آي المدرجة في يورونكست، هو أيضا الرئيس التنفيذي لفيرتي جلوب. وسلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك، هو رئيس مجلس إدارة المشروع المشترك.

وقالت أو.سي.آي في إفصاحها إن أرباح فيرتي جلوب قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون زادت 105%، في الربع الأول من العام مقارنة به قبل عام وبنسبة 56 %، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، إذ تحسن وضعها التنافسي كثيرا مع عودة أسعار الغاز الأوروبي لطبيعتها عند مستويات أعلى.

وتابعت أو.سي.آي "نواصل الاستفادة من اتفاقات سعر الغاز الثابت التي أبرمناها في فيرتي جلوب، في ضوء التسعير الأعلى للغاز في المعاملات الفورية في مناطق أخرى وارتباطه مع تسعير المنتجات".

وأكدت أدنوك أيضا أنها تدرس إدراجا محتملا لفيرتي جلوب.

وقال المتحدث باسمها في رسالة بالبريد الإلكتروني "تواصل أدنوك تنفيذ استراتيجية 2030 للنمو، سنواصل تقييم فرص الاستثمار والشراكة التي تخلق قيمة وتقود نموا مستداما لأبوظبي والإمارات".