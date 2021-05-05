.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإقبال على الذهب يتعزّز مع هبوط الدولار

الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الإقبال على الذهب يتعزّز مع هبوط الدولار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن أسعار الفائدة قد تكون بحاجة للزيادة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1781.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0442 بتوقيت غرينتش. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1781.50 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت: "تدعمت أسعار الذهب بنزول الدولار على نطاق أوسع بعد موجة البيع القوية الليلة الماضية".

وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي حقق تقدما لكنه يحتاج مزيدا من الدعم أسواق اقتصاد أميركا وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي حقق تقدما لكنه يحتاج مزيدا من الدعم

وأضاف: "ستكون هناك منطقة مقاومة قوية منطقية بين 1800 دولار و1810 دولارات، وإذا حدث وبلغت الأسعار هذا المستوى، قد تجد بعض المشترين على الجانب الآخر".

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى بعد صعوده لذروة نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.6% إلى 3000.46 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في الجلسة السابقة بدعم من مخاوف من نقص إمدادات المعدن.

واستقرت الفضة عند 26.52 دولار، بينما هبط البلاتين 0.1% إلى 1236.04 دولار، ليزداد بعدا عن ذروة أكثر من شهرين التي لامسها أمس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد