الإقبال على الذهب يتعزّز مع هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن أسعار الفائدة قد تكون بحاجة للزيادة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1781.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0442 بتوقيت غرينتش. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1781.50 دولار.

مادة اعلانية

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت: "تدعمت أسعار الذهب بنزول الدولار على نطاق أوسع بعد موجة البيع القوية الليلة الماضية".

وأضاف: "ستكون هناك منطقة مقاومة قوية منطقية بين 1800 دولار و1810 دولارات، وإذا حدث وبلغت الأسعار هذا المستوى، قد تجد بعض المشترين على الجانب الآخر".

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى بعد صعوده لذروة نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.6% إلى 3000.46 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في الجلسة السابقة بدعم من مخاوف من نقص إمدادات المعدن.

واستقرت الفضة عند 26.52 دولار، بينما هبط البلاتين 0.1% إلى 1236.04 دولار، ليزداد بعدا عن ذروة أكثر من شهرين التي لامسها أمس.