بعد موجة بيع حادة.. الأسهم الأوروبية تنتعش مجدداً

تعافت الأسهم الأوروبية من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، إذ ساهم ارتفاع أسعار السلع الأولية في صعود أسهم شركات التعدين، بينما حافظ موسم نتائج الأعمال على زخم إيجابي، مما حسن المعنويات في الأسواق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% في التعاملات المبكرة، وقفز المؤشر داكس الألماني 0.9%، وزاد فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6%.

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وارتفعت أسهم شركات التعدين البريطانية الكبري من بينها ريو تينتو، وبي.اتش.بي غروب، وأنجلو أميركان، نحو 2% لكل منها مع تجاوز أسعار النحاس مستوى مهما من الناحية المعنوية عند 10 آلاف دولار للطن بفضل تفاؤل حيال سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، بحسب ما ورد في "رويترز".

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 1.4% عقب هبوطها 3.7% في الجلسة السابقة.

وصعد سهم ستلانتيس 0.8%، بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات عن إيرادات فصلية أفضل من التوقعات، لكنها حذرت من أن النقص العالمي في أشباه الموصلات سيؤثر بشكل أكبر على الإنتاج الربع الحالي.

وارتفع سهم شركة الأزياء الألمانية هوغو بوس 2.9%، بعدما زادت مبيعات الربع الأول للمثلين تقريبا في البر الرئيسي الصيني، كما عاد النمو في أنشطتها للملابس غير الرسمية.