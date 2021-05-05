نقلة نوعية للعملات الرقمية.. "S&P" تطلق 3 مؤشرات لبيتكوين وإيثريوم

بهدف تحقيق الشفافية في سوق العملات المشفرة الناشئة، كشفت شركة المؤشرات العالمية ستاندرد أند بورز داو جونز S&P Dow Jones Indices LLC، عن إطلاق 3 مؤشرات للعملات المشفرة بدءا من يوم الاثنين الماضي، حيث تم تصميمها لقياس أداء مجموعة مختارة من الأصول المشفرة المدرجة في البورصات المفتوحة والمعترف بها.

ستتنافس مؤشرات S&P مع مؤشرات العملات المشفرة من بلومبرغ، والتي تقيس أداء أكبر الأصول الرقمية المتداولة بالدولار الأميركي، وفقاً لما ذكره موقع "Mint"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتأتي خطوة S&P لتمثل نقلة نوعية في قبول أوسع للعملات المشفرة من قبل الشركات العالمية الكبرى، بعد أن اعتمدت شركات مثل تسلا، وماستركارد، وباي بال، ومايكرو استراتيجي، وأبل، في وقت سابق من هذا العام عملة بيتكوين في نظامها البيئي.

وأعلن مزود المؤشرات العام الماضي أنه سيطلق مؤشرات للعملات المشفرة في عام 2021 بتغطية تصل إلى 550 أصلاً رقمياً.

يأتي ذلك على الرغم من أن المؤشرات التي تم الكشف عنها والمسماة S&P Bitcoin (SPBTC) وS&P Ethereum (SPETH)، سوف تتتبع أداء أكبر عملتين رقميتين (بيتكوين وإيثريوم)، فيما سيتتبع مؤشر S&P Cryptocurrency MegaCap (SPCMC) كلا العملتين مرجحين بالقيمة السوقية.

وبلغت قيم مؤشرات ستاندرد أند بورز لـبيتكوين، وإيثريوم، وميجا كاب 7،678.36 و29،405.14 و5،895.79 نقطة على التوالي اعتباراً من 3 مايو 2021.

ووفقاً للإعلان، يتم توفير بيانات تسعير مؤشر إس أند بي ميجا كاب والبيانات المرجعية، بواسطة مزود بيانات سلاسل الكتل الأميركي شركة لوكا Lukka، المدعومة من الشركة الأم S&P Dow Jones— S&P Global.

تستخدم مؤشرات إس أند بي طريقة القيمة السائدة، والتي تمثل السعر في نهاية اليوم المأخوذ في الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لحساب مؤشر العملة المشفرة.

وجاء إعلان ستاندرد آند بورز داو جونز وسط تدفق ممتاز شهدته العملات المشفرة. حيث قفزت عملة بيتكوين أكثر من 100% في الأشهر الأربعة الأولى من العام، فيما ارتفع سعر إيثيريوم 4 مرات خلال نفس الفترة.