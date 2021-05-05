"بيتكوين" تهوي.. لكن 5 عملات أخرى تسجل قفزة صاروخية

في وقت سجلت عملة "بيتكوين" خسائر عنيفة خلال الساعات الماضية، تمكنت 5 عملات مشفرة أخرى من تحقيق مكاسب صاروخية خلال تداولاتها الأخيرة، بقيادة "بيكري توكن" التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 165%.

على صعيد "بيتكوين" التي تعد العملة الأقوى في سوق العملات الرقمية، فقد هوت خلال الساعات الماضية بنسبة 6.08%، كما سجلت خسائر خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 2.07% لتستقر عند مستوى 53662 دولارا. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 1011.21 مليار دولار.

في المقابل، وعلى رأس العملات التي حققت ارتفاعات قياسية، جاءت عملة "بيكري توكن" التي تحتل الترتيب 89 ضمن قائمة العملات الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية.

وارتفع سعر العملة بنسبة 165% خلال تداولات الأسبوع الأخير، لكنها سجلت خسائر بنسبة 9.75 خلال الساعات الماضية ليستقر سعرها في الوقت الحالي عند مستوى 6.12 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 1.158 مليار دولار.

في المركز الثاني حلت عملة "تلي كوين" التي جاءت في المركز الـ 98 في قائمة العملات الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية. وخلال الساعات الماضية ارتفعت العملة بنسبة 2%، لكن خلال تداولات الأسبوع الأخير قفزت بنسبة 148% ليصل سعرها في الوقت الحالي إلى نحو 0.01803 دولار. فيما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 933 مليون دولار.

وجاءت عملة "أو كي بي" في المركز الثالث بعدما صعدت بنسبة 112% خلال تداولات الأسبوع الأخير، لكنها تراجعت بنسبة 3.25% خلال الساعات الماضية ليستقر سعرها في الوقت الحالي عند مستوى 37.22 دولار. وقفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 2.245 مليار دولار لتحتل بهذا الترتيب رقم 58 بين قائمة العملات المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية.

وحلت عملة "دودج كوين" في المركز الرابع بعدما سجلت ارتفاعاً بنسبة 23% خلال الساعات الماضية، مع قفزة بنسبة تقترب من 100% خلال تداولات الأسبوع الأخير ليستقر سعرها في الوقت الحالي عند مستوى 0.537 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 70.9 مليار دولار لتحتل بهذا الرقم المركز الرابع بين قائمة العملات المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية.

في المركز الخامس جاءت عملة "إيثريوم كلاسيك" التي سجلت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 97% خلال تداولات الأسبوع الأخير، مع قفزة بنسبة 26.6% خلال الساعات الماضية ليستقر سعرها في الوقت الحالي عند مستوى 65.56 دولار. بينما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 7.761 مليار دولار لتحتل بهذا الرقم الترتيب رقم 21 بين قائمة العملات الأكبر من حيث القيمة السوقية.