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مكاسب لمعظم أسواق الخليج بقيادة أبوظبي

سوق أبوظبي أسواق الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أسواق الخليج

مكاسب لمعظم أسواق الخليج بقيادة أبوظبي

استقرار مؤشر السوق السعودية وسط مكاسب لأسهم الشركات العقارية وانخفاض في القطاع المالي

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دبي - العربية.نت

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أغلقت سوق أبوظبي للأسهم مرتفعة يوم الأحد، متفوقة على الأسواق الخليجية الأخرى، بينما تدعم مؤشر دبي بمكاسب في القطاع العقاري.

وزاد مؤشر أبوظبي 1.1%، حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بالنسبة ذاتها، بينما تقدم سهم العالمية القابضة 3.6% مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.

كانت شركة الاستزراع السمكي العالمية القابضة أعلنت الأسبوع الماضي عن 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار) ربحا في الربع الأول من العام مقارنة مع 112.2 مليون درهم قبل سنة.

ووافق مجلس إدارة الشركة على شراء حصص في أربع شركات من خلال وحدات تابعة لها. وصعد سهم اتصالات 0.5%.

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تتجه شركة الاتصالات التي مقرها أبوظبي لجمع مليار يورو (1.22 مليار دولار) من سندات على شريحتين يوم الخميس، حسبما أوردته رويترز، نقلا عن وثيقة من أحد البنوك التي تقود الصفقة.

وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.8%، مدعوما بأسهم الشركات العقارية، وزاد سهم إعمار العقارية، أكبر مطور في دبي، 2.3%، بينما ارتفع سهم وحدة مراكز التسوق إعمار مولز 1.6%.

كان رئيس دائرة السياحة بدبي قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع عودة رحلات الأعمال والسياحة هذا العام، وإن كانت الجائحة تحول دون التكهن بالأعداد بدقة.

وفي قطر، عوض المؤشر الرئيسي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.4%، مع صعود سهم البنك التجاري القطري 3.1%.

واستقر المؤشر القياسي السعودي، وسط مكاسب لأسهم الشركات العقارية وانخفاض في القطاع المالي.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.5%، بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج 0.8%.

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