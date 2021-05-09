هيئة السوق السعودية للعربية: تعديل اللوائح يستهدف رفع جاذبية الاستثمار

أكد بدر بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشؤون القانونية والتنفيذ، في مقابلة مع "العربية" أن الهيئة حدّثت خلال العام الماضي، 4 لوائح تنفيذية، أبرزها لائحة مؤسسات السوق المالية، وأصدرت لائحة تنفيذية جديدة.

وأشار إلى تحديث الهيئة خلال العام الماضي 6 لوائح تنفيذية أخرى، تم اعتماد تحديث 5 منها مطلع 2021 من أبرزها تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.

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وأوضح أن اعتماد تحديث اللوائح جاء بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والإشرافية للسوق المالية، وتعزيز دور الهيئة في تكوين رؤوس الأموال ورفع جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي.

ومن أبرز اللوائح التي جرى تحديثها، بحسب بالغنيم، لائحة مؤسسات السوق المالية، والتي استهدفت تطوير المتطلبات فيما يتعلق بالمستثمر وصفقات الاستثمار مع المؤسسة المالية، ومتطلبات دراسة الصفقة، موضحاً أن هذه اللائحة ألزمت بالأخذ بعين الاعتبار المستوى التعليمي للمستثمر وخبرته في الأسواق المالية.

واعتبر أن خطوات التطوير هذه تأتي انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تطوير السوق المالية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.