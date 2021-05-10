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احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة تدعم صعود الذهب

الذهب
الذهب
سعر الذهب

احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة تدعم صعود الذهب

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العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتقترب من قمة ثلاثة أشهر التي بلغتها الأسبوع الماضي بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على
المعدن.

وبحلول الساعة 0528 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1834.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1842.91 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1835 دولارا للأوقية.

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وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس: "تقرير الوظائف بالولايات المتحدة هو إلى حد كبير بداية القصة ونهايتها بالنسبة للذهب في الوقت الحالي. لقد قلص بالفعل التوقعات خارج السوق، على الأقل فيما يتعلق بهوامش رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة".

وأضاف أنه "في ظل زخم الاتجاه الصعودي، 1850 دولاراً سيكون المستوى الهام المرتقب للذهب"، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة تباطأ على غير المتوقع في أبريل نيسان، إذ وجدت الشركات صعوبة في الحصول على العاملين والمواد الخام وسط تحسن سريع في الوضع الصحي العام ومساعدات حكومية ضخمة.

وقال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي إن عدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأميركية الشهر الماضي البالغ 266 ألفا كان بعيدا كل البعد عن التوقعات.

ويتعهد البنك المركزي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لحين ارتفاع التضخم والتوظيف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2934.15 دولار. وزادت الفضة 1.1% إلى 27.74 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.6% إلى 1256.27 دولار.

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