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الأسهم السعودية تتصدر أسواق الخليج على ارتفاع قبيل عطلة

سوق السعودية مناسبة
متداول أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

الأسهم السعودية تتصدر أسواق الخليج على ارتفاع قبيل عطلة

انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي 3.3% في الربع الأول بفعل تقليص إنتاج النفط

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دبي - رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع الاثنين وسط تعاملات ضعيفة قبيل عطلة عيد الفطر، وتلقت سوق الأسهم السعودية دعما من الأسهم المالية والبتروكيماوية، في ضوء ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية.

وصعد المؤشر السعودي ‭‭‭0.9‬‬‬% مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للبتروكيماويات ‭‭‭2.5‬‬‬%، في حين صعد سهم مصرف الراجحي ‭‭‭0.5‬‬‬%.

خلصت تقديرات حكومية أولية، الاثنين، إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3.3% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3%، ليحقق تعافيا من الجائحة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان، إن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020.

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وفي بورصة دبي، أغلق المؤشر مرتفعا ‭‭‭0.4‬‬‬% مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني ‭‭‭1.2‬‬‬% بعد أن رفع بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان كازينوف السعر المستهدف للبنك إلى ‭‭‭14.15‬‬‬ درهم.

ومن بين الشركات الأخرى التي أظهرت أداء جيدا، ارتفع سهم شركة تشغيل مراكز التسوق إعمار مولز ‭‭‭1.5‬‬‬%.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إنه متفائل للغاية بعودة سياحة الأعمال والترفيه هذا العام لكن الجائحة تجعل من الصعب التنبؤ بالأعداد المتوقعة.

غير أن سهم شركة العربية للطيران المنخفض التكلفة خسر ‭‭0.8‬‬% بعد إعلان الشركة عن هبوط في أرباح الربع الأول.

ونزل مؤشر أبوظبي ‭‭‭0.1‬‬‬% متأثرا بهبوط ‭‭‭0.8‬‬‬% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد.

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