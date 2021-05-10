.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإسترليني يقفز فوق 1.41 دولار بدعم من ضعف العملة الخضراء

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
عملات

الإسترليني يقفز فوق 1.41 دولار بدعم من ضعف العملة الخضراء

تفاؤل مع إجراءات لتخفيف الإغلاقات وارتياح في السوق بشأن نتيجة انتخابات اسكتلندا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قفز الجنيه الإسترليني فوق 1.41 دولار يوم الاثنين مسجلا أقوى أداء له في أكثر من شهرين بدعم من عوامل من بينها ضعف العملة الأميركية وتحسن التوقعات الاقتصادية وإجراءات لتخفيف الإغلاقات وارتياح في السوق بشأن نتيجة انتخابات اسكتلندا.

ورغم فوز أحزاب مؤيدة للاستقلال بأغلبية في برلمان اسكتلندا في الانتخابات التي جرت يوم السبت إلا أن المتعاملين في السوق لم يفسروا هذا على أنه عامل خطر في الأجل القصير لأن تلك الأحزاب لم تحصل على أغلبية مطلقة.

وأي استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا يتطلب موافقة الحكومة البريطانية واستبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا.

وعند الساعة 1510 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني مرتفعا 1.14% مقابل العملة الخضراء عند 1.4131 دولار بعد أن اخترق في التعاملات الآسيوية حاجز 1.40 دولار للمرة الأولى منذ فبراير شباط، ثم صعد فوق 1.41 دولار في جلسة التداول الصباحية في أوروبا.

وأمام العملة الأوروبية، زاد الإسترليني 1% إلى 86.01 بنس لليورو بعد أن سجل في وقت سابق 85.97.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد