الإسترليني يقفز فوق 1.41 دولار بدعم من ضعف العملة الخضراء

قفز الجنيه الإسترليني فوق 1.41 دولار يوم الاثنين مسجلا أقوى أداء له في أكثر من شهرين بدعم من عوامل من بينها ضعف العملة الأميركية وتحسن التوقعات الاقتصادية وإجراءات لتخفيف الإغلاقات وارتياح في السوق بشأن نتيجة انتخابات اسكتلندا.

ورغم فوز أحزاب مؤيدة للاستقلال بأغلبية في برلمان اسكتلندا في الانتخابات التي جرت يوم السبت إلا أن المتعاملين في السوق لم يفسروا هذا على أنه عامل خطر في الأجل القصير لأن تلك الأحزاب لم تحصل على أغلبية مطلقة.

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وأي استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا يتطلب موافقة الحكومة البريطانية واستبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا.

وعند الساعة 1510 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني مرتفعا 1.14% مقابل العملة الخضراء عند 1.4131 دولار بعد أن اخترق في التعاملات الآسيوية حاجز 1.40 دولار للمرة الأولى منذ فبراير شباط، ثم صعد فوق 1.41 دولار في جلسة التداول الصباحية في أوروبا.

وأمام العملة الأوروبية، زاد الإسترليني 1% إلى 86.01 بنس لليورو بعد أن سجل في وقت سابق 85.97.