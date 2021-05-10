الحديد يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة ويتجاوز 225 دولاراً للطن 

ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد إلى مستويات قياسية جديدة مع ارتفاع الطلب بشكل قوي من الصين، مع انتعاش قطاعي البناء والتصنيع.

وتخطت الأسعار مستويات 225 دولارا للطن، بعد أن قفزت 10% خلال دقائق، علما أنها اخترقت 200 دولار لأول مرة الأسبوع الماضي.

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وشهدت أسواق السلع ارتفاعات قوية وواسعة النطاق عززت التوقعات بين عدد من المتداولين والمحللين بأن فترة طويلة من ارتفاع الأسعار يتفوق فيها الطلب على العرض قد بدأت مع انتعاش الاقتصادات العالمية الكبيرة.

وتحتل أستراليا المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الحديد بـ 930 مليون طن، ثم البرازيل بـ 480 مليون طن، تليها الصين بـ 350 مليون طن. وتأتي الهند في المرتبة الرابعة بـ 210 ملايين طن، ثم روسيا بـ 99 مليون طن.