إيثريوم تتجاوز‭ 4000 ‬دولار.. وبيتكوين عند أعلى مستوى بـ3 أسابيع

تخطت العملة المشفرة إيثر التي تتداول على منصة إيثريوم مستوى أربعة آلاف دولار اليوم الاثنين، لتبلغ ذروة جديدة للجلسة الثالثة على التوالي وسط رهان على احتمال اتساع قاعدة استخدامها، مما دعم عملات رقمية أخرى أيضا.

وسجلت بتكوين أعلى مستوى في ثلاث أسابيع، واستقرت عملة دوجكوين التي كانت مزحة يوما ما، لتوقف الهبوط الحاد الذي شهدته يوم الأحد بعد تصريحات من إيلون ماسك رئيس تسلا.

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وكانت إيثر في أحدث تعاملات مرتفعة 6% تقريبا على منصة بينانس التي سجلت عليها 4119 دولارا عند الظهيرة تقريبا في آسيا. وارتفعت بيتكوين إلى 59 ألفا و603 دولارات، واستقرت دوجكوين عند نحو 0.54 دولار.

ومنذ بداية العام، ارتفعت بتكوين للمثلين، وزادت إيثر لأكثر من خمسة أمثالها، وقفزت دوجكوين بأكثر من مئة ضعف بفضل حالة الحماس التي امتدت من بتكوين لأصول مشفرة أخرى.