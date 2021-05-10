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هذه العائلة الأقوى عربياً.. ودولتان تسيطران على قائمة أقوى 100 شركة عائلية

أقوى 100 عائلة عربية - فوربس
أقوى 100 عائلة عربية
ثروات

هذه العائلة الأقوى عربياً.. ودولتان تسيطران على قائمة أقوى 100 شركة عائلية

أول 3 مراكز بالقائمة تتضمن مجموعة العليان السعودية تليها مجموعة منصور المصرية وماجد الفطيم الإماراتية

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دبي-العربية.نت

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كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، وهيمنت الشركات السعودية على قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021، بواقع 36 شركة من المملكة، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ25 شركة، والكويت بـ7 شركات.

وتصدرت القائمة مجموعة العليان السعودية، التي أسسها سليمان العليان كشركة عاملة في مجال المقاولات والتجارة في المملكة. كما تملك المجموعة اليوم محفظة متنوعة من الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية. وتليها مجموعة منصور المصرية، وماجد الفطيم الإماراتية، لتشكل بذلك أول 3 مراكز في القائمة، وفقا لبيان صادر اليوم الاثنين.

وتهيمن الشركات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، "المجموعات التي تستثمر في مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية" على القائمة بواقع 87 شركة. وتعد مجموعة أصيلة للاستثمار، التي تتخذ من السعودية مقرًا لها، الوحيدة التي لا تعمل في قطاعات متنوعة ضمن أقوى 10 شركات. بينما تبرز المجموعة إلى جانب شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (MASIC) بوصفهما من أصغر الشركات عمرًا في القائمة، حيث تأسست كلتاهما في عام 2010. أما مجموعة دبليوجي تاول العمانية (WJ Towell& Co) فتعد أقدم شركة عائلية مصنفة، إذ تأسست عام 1866.

ومن بين أكبر 100 شركة عائلية في عام 2021، كان 32 من رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، هم المؤسسون الأصليون أو شاركوا في تأسيسها، و3 شركات فقط ترأسها سيدات: شركة محسن حيدر درويش التي ترأسها الأختان أريج ولجينة محسن درويش. ومجموعة العليان التي تديرها حذام العليان. بالإضافة إلى ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون.

لإعداد القائمة، أدرجت فوربس الشرق الأوسط الأعمال التجارية أو الشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية. بينما لم نعتمد الشركات المدرجة في أسواق الـمـال بوصفها شـركـات مملوكة للعائلات، بل استثمارات للمجموعات العائلية القابضة. وقد جمعنا المعلومات من البورصات، والتقارير الصادرة عن شركات الاستشارات والجامعات، إلى جانب المصادر الأولية الأخرى. في حين اعتمد التصنيف على مقاييس عدة، منها: حجم استثمارات الشركات العائلية، وقيمة الأصول وأداؤها، وعمر الشركة وإرثها، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات، والامتداد الجغرافي.

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