استقرار أرباح بورصة الكويت الفصلية عند 3.2 مليون دينار

استقرت أرباح بورصة الكويت في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 3.26 مليون دينار.

وارتفعت إيرادات شركة بورصة الكويت التشغيلية بنسبة 80% إلى 6.7 ملايين دينار.

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وكانت أرباح البورصة قد ارتفعت بنحو 170% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019 لتصل إلى25.8 مليون دينار.

وأدت عملية تجميع البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة مع بورصة الكويت لتصبح شركة تابعة بدلا من شركة زميلة، إلى ارتفاع إجمالي أصول الشركة إلى حوالي 110.42 ملايين دينار بزيادة قدرها 150.65% مقارنة بالإجمالي المسجل عن الفترة نفسها من العام 2020 الذي بلغ 44.05 مليون دينار.

وارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم من 35.37 مليون دينار في الربع الأول من 2020، لتصل إلى 56.07 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2021 بزيادة 58.53%، كما حققت الشركة الأم أرباحا بلغت قيمتها 16.26 فلسا للسهم، وذلك بانخفاض طفيف بلغ 0.05% مقارنة بإجمالي 16.27 فلسا عن الفترة نفسها من العام 2020.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي: "سجلنا صافي أرباح للشركة الأم بقيمة 3.26 ملايين دينار للربع الأول من العام 2021، وذلك بالرغم من استمرار التحديات التي لا نزال نواجهها نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتؤكد نتائج الشركة قدرتها على مواجهة التحديات الحالية في الأسواق".

وتابع: "من المؤكد أن النتائج التي نراها اليوم تعكس قوة عنصرين رئيسيين في البورصة، وهما النموذج التشغيلي والالتزام الراسخ باستراتيجية الشركة، بالإضافة إلى ملاءتها المالية".