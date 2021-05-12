الذهب يتراجع بفعل صعود عوائد السندات والدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانتعاش بسيط للدولار، وذلك قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 0510 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1829.94 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1830.30 دولار.

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وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس: "تقدم الدولار بعض الشيء.. إذا جاء معدل التضخم أعلى من المتوقع، فربما يشجع بنوكا مركزية على التفكير في تشديد سياساتها النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع".

وصعد مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، مما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3% إلى 2945.02 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.9% إلى 27.38، فيما خسر البلاتين 0.5% ليسجل 1229.02 دولار.