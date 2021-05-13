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إدراج 4 شركات كويتية جديدة على مؤشر MSCI.. ما هي؟

بورصة الكويت مناسبة
خروج بنك الخليج من المؤشر القياسي العالمي
بورصة الكويت

إدراج 4 شركات كويتية جديدة على مؤشر MSCI.. ما هي؟

خروج بنك الخليج من المؤشر القياسي العالمي

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دبي - العربية.نت

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أظهرت المراجعة نصف السنوية لبورصة الكويت على مؤشر MSCI خروج بنك الخليج من المؤشر القياسي العالمي، ونقله إلى مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.

وأعلنت شركة مورغان ستانلي، إضافة 4 شركات كويتية هي: شركة بورصة الكويت، وبنك برقان، وبنك الخليج، وشركة ميزان القابضة إلى مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.

بالمقابل قررت رفع 3 شركات هي: طيران الجزيرة، والبنك الأهلي الكويتي، وشركة المتكاملة القابضة، وفق ما ورد في صحيفة "القبس".

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وقالت "مورغان ستانلي" إنه من المقرر أن يتم تنفيذ جميع التغييرات بإغلاق 27 مايو الجاري.

وكانت تمت ترقية مؤشرات الأسهم الكويتية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في نوفمبر الماضي، وهي الخطوة التي تم تأجيلها منذ شهر مايو بسبب جائحة كورونا.

وتم دخول تدفقات أجنبية بلغت نحو 3 مليارات دولار بعد إدراج بورصة الكويت على مؤشر MSCI.

يذكر أن الشركة الكويتية للمقاصة أعلنت انها ستصدر بشكل يومي تقريراً بملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول، بما يعكس المراكز التي تمت تسويتها.

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