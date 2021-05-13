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بيتكوين تلملم خسائرها بعد تغريدة "قاتلة" لإيلون ماسك

بيتكوين
العملة المشفرة الأكثر شهرة "بيتكوين"
بيتكوين

بيتكوين تلملم خسائرها بعد تغريدة "قاتلة" لإيلون ماسك

عاودت بيتكوين الارتفاع عن مستوى 50 ألف دولار في التعاملات الآسيوية

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طوكيو/هونغ كونغ – رويترز

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عاودت بيتكوين الارتفاع عن مستوى 50 ألف دولار في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، لتعوض بعضا من خسارة 17% تكبدتها في أعقاب قول إيلون ماسك على تويتر، إن شركة تسلا ستوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها.

فقد هبط سعر أكبر العملات المشفرة في العالم من نحو 54 ألفا و819 دولارا إلى 45 ألفا و700 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أول مارس آذار، بعد مرور أقل من ساعتين على التغريدة بعد الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

وعوضت نصف تلك الخسائر تقريبا في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكانت في أحدث تعاملات عند 51 ألفا و99 دولارا.

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واتخذت إثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، المسار ذاته، إذ تراجعت 14% لتلامس مستوى منخفضا عند 3550 دولارا قبل أن تعاود الزيادة عن مستوى 4 آلاف دولار.

ووفقاً لأحدث البيانات التي نشرها Coinmarketcap يوم أمس، تمتلك Ethereum الآن قيمة سوقية تزيد عن 500 مليار دولار. وأصبحت بذلك ثاني عملة مشفرة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى هذا الحد.

وقد باتت Ethereum الآن أكثر قيمة من بنك الاستثمار الرائد في العالم JPMorgan، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة JPMorgan Chase حالياً حوالي 480 مليار دولار.

وشهدت "إيثريوم" ارتفاعاً منذ بداية عام 2021، وتجاوزت العملة المشفرة القيمة السوقية لبنك أوف أميركا وباي بال في وقت سابق من هذا العام.

عملة إيثريوم
عملة إيثريوم

وحالياً، أصبحت "إيثريوم" تهيمن على حصة 19.6% من سوق العملات المشفرة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

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