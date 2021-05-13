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عوائد سندات الخزانة الأميركية تحد من مكاسب أونصة الذهب

الذهب
ارتفع الذهب بدعم آمال في أن الفيدرالي الأميركي لن يرفع أسعار الفائدة قريباً
سعر الذهب

عوائد سندات الخزانة الأميركية تحد من مكاسب أونصة الذهب

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دبي - العربية.نت

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ارتفع الذهب اليوم الخميس بدعم آمال في أن الفيدرالي الأميركي لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في أبريل نيسان.

وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.63 دولار للأونصة، وذلك بعد نزول بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1817.40 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وقال المحلل لدى آي.جي ماركت كايل رودا "ما زلنا في مرحلة ما بعد الصدمة من ذلك المؤشر الصادر لأسعار المستهلكين والتوقعات في السوق الآن هي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى فعل شيء حيال التضخم".

لكنه أضاف أن الاتحادي يؤكد على أن التضخم سيكون مؤقتا بما لا يثير مخاوف لديه بشأن تعديل أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين الأميركيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل نيسان، مما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم.

ورفع ذلك القلق عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في حين استقر الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.9% إلى 2881.61 دولار للأونصة. وهبطت الفضة 0.5% إلى 26.90 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 0.2% إلى 1211.87 دولار.

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