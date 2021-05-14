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الذهب يعزز مكانته مع تراجع الدولار

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الذهب يعزز مكانته مع تراجع الدولار

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العربية.نت

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زادت أسعار الذهب اليوم الجمعة على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وبحلول الساعة 0626 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1829.61 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1827.40 دولار. واستقر المعدن على أساس أسبوعي.

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بالنسبة للدولار، فقد هبط المؤشر الذي يقيسه 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمت: "التضخم ليس بالضرورة سلبيا بالنسبة للذهب، لكن من السلبي بدء البنوك المركزية في التحرك على خلفية ذلك، والسوق تصبح متوترة بعض الشيء لاعتبارها أن هذا قد يؤدي إلى تقديم موعد خفض مجلس الفيدرالي للحوافز قليلا"، وفق ما نقلته "رويترز".

وأظهرت بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ارتفاعا أكبر من المتوقع لأسعار المستهلكين، وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرا، مما غذى المخاوف بشأن تنامي التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأوقية. وزادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار.

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