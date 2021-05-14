هجوم ماسك المفاجئ يدفع "بيتكوين" نحو خسائر أسبوعية ثقيلة

تتجه عملة بيتكوين نحو تراجع أسبوعي بأكثر من 10%، بعد أن ضاعف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، هجومه على متطلبات الطاقة في عملية تعدين العملة المشفرة.

وفي تغريداته الأخيرة، قال ماسك إنه "يؤمن بشدة بالعملات المشفرة، لكن "لا يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة هائلة في استخدام الوقود الأحفوري، خاصة الفحم".

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في وقت سابق، وصف ماسك التوجهات الأخيرة لاستهلاك بيتكوين للطاقة بـ "الجنون". وقال يوم الأربعاء إن "تسلا" ستعلق مشتريات السيارات باستخدام العملة المشفرة.

فاجأ هذا التحول الذي قام به أحد أكثر المؤمنين بالعملات المشفرة، المستثمرين على حين غرة، وأدى إلى انخفاض الأسعار على جميع الأصول المشفرة، بما في ذلك انخفاض عملة بيتكوين إلى حوالي 46000 دولار.

قلصت العملة المشفرة الأكثر شعبية بعض الخسائر، وكان سعرها يتأرجح حول 50000 دولار صباح اليوم الجمعة في أسواق آسيا، مما ساعد مؤشر "بلومبرغ" للعملات المشفرة على الصعود بنحو 6%.

ونشر ماسك رسمياً بيانا على "تويتر"، يوضح فيه أن استهلاك بيتكوين للكهرباء قد ارتفع بشكل كبير هذا العام، مما يوسع انتقاداته لتعدين العملات المشفرة باستخدام الوقود الأحفوري.

قال ستيفن كيلسو، رئيس الأسواق في ITI: "تُعد بيتكوين أيضًا مظهرًا من مظاهر قيمة الإنترنت، ومن ثم فمن المنطقي أن يكون لوسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير تأثيرهما على زيادة الطلب"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

استهلاك مهول للطاقة

أصبح تعدين بيتكوين يستهلك من الطاقة الكهربائية 66 ضعفا ما كان عليه الأمر في أواخر عام 2015، وفقًا لتقرير حديث لشركة Citigroup Inc.

وأشار ماسك يوم الأربعاء إلى أن "تسلا" قد تقبل عملات مشفرة أخرى إذا كانت أقل كثافة في استخدام الطاقة، وقال إن الشركة لن تبيع أيًا من عملات بيتكوين الخاصة بها.

وفي مشاركات أحدث، قال إنه يعمل مع مطوري عملة Dogecoin لتحسين "كفاءة معاملات النظام"، واصفًا هذا الجهد بـ"الواعد".

ومع ذلك، فإن تغريدات ماسك تثير تساؤلات حول جاذبية بيتكوين كاستثمار، في وقت بدأت الأصوات تعلو بشأن تغير المناخ والقضايا البيئية.

تعزيز الشعبية

كان إفصاح "تسلا" في فبراير عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في بيتكوين، وخطة قبولها كشكل من أشكال الدفع، من العوامل المحفزة الرئيسية في سوق العملات المشفرة الصاعدة. وفي نظر المحللين، ساعدت في إضفاء الشرعية على العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية وجذب مستثمرين جدد.

وقد أدى اهتمامه بعملة Dogecoin إلى تعزيز شعبيتها أيضاً، وغرد يوم الثلاثاء قائلاً: هل تريد أن تقبل تسلا "دوجي"؟ (في إشارة إلى دودج كوين".

لكن منشوراته على "تويتر" يمكن أن تشكل معضلة للعديد من المستثمرين، لأنها تميل إلى تحريك أسعار الأسهم والعملات المشفرة.

قال أنتوني ترينشيف، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لشركة Nexo في لندن، وهي مقرض للعملات المشفرة: "يتعين على المجتمع الآن أن يعمل بجدية أكبر للدفع بمسألة التعدين القائم على الطاقة النظيفة.. لقد علمنا تاريخ بيتكوين أن الطريق إلى القبول العالمي لا يخلو من العقبات، ومن المحتمل أن يكون هذا المسار هو الأكبر".