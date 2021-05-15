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محللون: أسهم أوروبا لا تزال جذابة للمستثمرين العالميين

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

محللون: أسهم أوروبا لا تزال جذابة للمستثمرين العالميين

تراجع سهم مجموعة دانون الفرنسية للصناعات الغذائية 0.3% بعد خفض تقييمه

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دبي - العربية.نت

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قفزت الأسهم الأوروبية الجمعة، تقودها مكاسب في قطاعات الطاقة والتجزئة بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إنه لن يكون هناك تحرك وشيك لتشديد السياسة النقدية، مما خفف بواعث القلق حيال ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة، والذي دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى تكبد خسائر على مدار الأسبوع.

زاد ستوكس 600 بنسبة 1.1% الجمعة، تقوده مكاسب قطاعات النفط والغاز والتجزئة، بحسب "رويترز".

لكن المؤشر القياسي فقد 0.5% في معاملات الأسبوع وسط ارتفاع في أسعار السلع الأولية وبوادر تسارع في التضخم الأميركي، مما أجج المخاوف من زيادة أسرع من المتوقع لفائدة مجلس الاحتياطي.

غير أن المعنويات تحسنت بعد تطمينات من مجلس الاحتياطي بخصوص السياسة النقدية، وقوله إنه لن يتعجل تقليص ضخ السيولة الذي يدعم الأسواق المالية.

وفي حين أن ارتفاع الأسعار ليس مشكلة كبيرة في منطقة اليورو، فإن المستثمرين استقوا الاتجاه من السوق الأميركية معظم الأسبوع. لكن المحللين يقولون إن أوروبا مازالت جذابة للمستثمرين العالميين.

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وقال جيفري جيرمين، مدير مجموعة الاستثمار لدى برانديس إنفستمنت بارتنرز، "ننظر إلى تقييم الأسواق، والتقييمات ظلت في صالح أوروبا لعدد من السنين لأنها حساسة اقتصاديا بدرجة أكبر".

وتراجع سهم مجموعة دانون الفرنسية للصناعات الغذائية 0.3% بعد خفض غولدمان ساكس توصيته للسهم إلى "بيع"، قائلا إن عوامل سكانية سلبية، لاسيما في الصين، تضغط على أنشطتها في مجال الأغذية المتخصصة.

ونزل سهم أتلانتيا 0.2% بعد أن أعلنت مجموعة البنية التحتية الإيطالية عن خسارة صافية للربع الأول من السنة وأكدت أنها ستتخذ قرارا بشأن بيع حصتها في وحدة الطرق السريعة أوتوستراد بحلول 11 يونيو.

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