صندوق تابع للملياردير جورج سوروس يستحوذ على شركات هوت أسهمها

استحوذ صندوق الاستثمار التابع للملياردير الأميركي جورج سوروس على حصص في الشركات التي هوت أسهمها، بعد عمليات بيع حصص كبيرة من حيازات صندوق الاستثمار Archegos Capital التي كبدت البنوك 10 مليارات دولار من الخسائر، وقد استحوذ Soros على حصص في كل من ViacomCB وDiscovery وBaidu.

أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع مرتفعة عند الإغلاق وسط موجة صعود واسعة النطاق، في ختام الأسبوع الذي هيمنت عليه تقلبات البيع والشراء في ظل سباق بين مؤشرات على انتعاش الاقتصاد ومخاوف متنامية من التضخم.

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وبعد بعد جلسة دامية الخميس، عززت أسهم التكنولوجيا الأميركية من تألقها الجمعة، كما قفز ستاندرد أند بورز 500 أكبر قفزة له بالنسبة المئوية في جلسة واحدة خلال أكثر من شهر.

وقال تشَك كارلسون، النائب الأول للرئيسي لدى ويلثسباير أدفيزورز في نيويورك، "اليوم كل شيء يرتفع لأن الجميع يشترون".

لكن المؤشرات تكبدت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر فبراير.

وأضاف كارلسون "هذا الأسبوع، في ضوء التقلبات الكبيرة، هو نتاج بيئة المتداولين وليس بيئة مستثمري المدى الطويل.. إنها سوق تبحث عن وازعها المستدام التالي لكي تصعد".

وتأججت التقلبات الحادة بعدد من البيانات الاقتصادية، التي أججت المخاوف من أن طفرات الأسعار قد تتحول إلى تضخم طويل المدى، رغم تطمينات بخلاف ذلك من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

بدورها قالت سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، الجمعة، إن الطفرة الحالية بمعدل التضخم في الولايات المتحدة ستكون ظاهرة مؤقتة.

وأبلغت الصحافيين في البيت الأبيض أن عدم توازن العرض والطلب بسبب الجائحة والعودة السريعة للنشاط الاقتصادي قد دفعت التضخم للارتفاع لكن ذلك لن يدوم.

وتابعت "أتوقع أن يتلاشى ذلك خلال الأشهر المقبلة".