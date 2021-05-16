.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

29.9 مليار ريال تداولات سوق الدين السعودية في 4 أشهر

سوق السعودية مناسبة
متداول في سوق السعودية
سوق السعودية

29.9 مليار ريال تداولات سوق الدين السعودية في 4 أشهر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغت قيم إجمالي تداولات سوق أدوات الدخل الثابت السعودية منذ بداية 2021 حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو نحو 29.9 مليار ريال.

وتأتي هذه الأرقام القياسية في الوقت الذي تشهد فيه السوق تذبذبات عالية من حيث الأداء وأحجام التداولات.

وانخفضت وتيرة التداولات الضخمة خلال أبريل، الماضي في أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، لكن إجمالي قيم التداولات هذا العام، سجل رقما قياسيا هو الأعلى على أساس سنوي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتراجع أحجام التداولات الثانوية بشكل مفاجئ بعد بلوغها 1.9 مليار ريال خلال أبريل، وهي الأدنى منذ عام وثلاثة أشهر "15 شهر".

يعود تدني التداولات الشهرية بشكل رئيس إلى انخفاض أنشطة الصفقات الخاصة بأكثر من 92 في المئة على أساس شهري، من 8.7 مليار ريال في مارس إلى 622 مليون ريال في أبريل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد