29.9 مليار ريال تداولات سوق الدين السعودية في 4 أشهر

بلغت قيم إجمالي تداولات سوق أدوات الدخل الثابت السعودية منذ بداية 2021 حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو نحو 29.9 مليار ريال.

وتأتي هذه الأرقام القياسية في الوقت الذي تشهد فيه السوق تذبذبات عالية من حيث الأداء وأحجام التداولات.

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وانخفضت وتيرة التداولات الضخمة خلال أبريل، الماضي في أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، لكن إجمالي قيم التداولات هذا العام، سجل رقما قياسيا هو الأعلى على أساس سنوي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتراجع أحجام التداولات الثانوية بشكل مفاجئ بعد بلوغها 1.9 مليار ريال خلال أبريل، وهي الأدنى منذ عام وثلاثة أشهر "15 شهر".

يعود تدني التداولات الشهرية بشكل رئيس إلى انخفاض أنشطة الصفقات الخاصة بأكثر من 92 في المئة على أساس شهري، من 8.7 مليار ريال في مارس إلى 622 مليون ريال في أبريل.