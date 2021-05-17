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أسهم أوروبا مستقرة والتركيز على استئناف أنشطة اقتصادية

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اقتصاد أوروبا

أسهم أوروبا مستقرة والتركيز على استئناف أنشطة اقتصادية

رغم بيانات صينية مخيبة للآمال

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الاثنين بعد صعود قوي في أواخر الأسبوع الماضي، إذ طغى أثر التفاؤل حيال عودة أنشطة اقتصادية في القارة للعمل على التشاؤم من بيانات صينية مخيبة للآمال.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.04%. وكان المؤشر قد سجل انخفاضا أسبوعيا طفيفا يوم الجمعة، إذ عوض أغلب خسائره التي تكبدها بسبب المخاوف من تسارع التضخم في الولايات المتحدة.

وعاد الاقتصاد البريطاني للعمل اليوم، مما منح 65 مليون شخص حرية التعامل بعد أربعة أشهر من إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19. واستقر المؤشر فاينانشال تايمز 100 للأسهم القيادية.

وارتفع سهم شركة الطيران الأيرلندية ريان إير 1.3% على الرغم من إعلان الشركة تسجيل خسائر سنوية قياسية بعد احتساب الضرائب مع قولها إن مؤشرات على التعافي بدأت في الظهور.

وانخفض سهم مجموعة باير الألمانية للكيماويات 3.1% بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية حكما بغرامة 25 مليون دولار وما خلص إليه حكم قضائي بأن منتجا للشركة تسبب في إصابة أحد سكان كاليفورنيا بأحد أنواع سرطانات الدم.

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