الذهب يبلغ قمة 4 شهور بدعم نزول الدولار ومخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو 4 شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأميركي واستخدام المستثمرين المعدن التي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية ‭‭0.2‬‬% إلى ‭‭1868.30‬‬ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ‭‭0854‬‬ بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ ‭‭29‬‬ يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب ‭‭0.1‬‬% إلى ‭‭1869.60‬‬ دولار.

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وقال المحلل المستقل روس نورمان إن "من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم، لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار يشهد ضعفا، وهو ما قد يكون المحرك الرئيسي والأول".

وأشار محللون أيضا إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط من مخاوف التضخم.

وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، ‭‭0.7‬‬% إلى ‭‭1035.93‬‬ طن أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس.

وبالنسة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة ‭‭1.1‬‬% إلى ‭‭28.49‬‬ دولار بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير.

وزاد البلاديوم ‭‭1.1‬‬% إلى ‭‭2932‬‬ دولارا، بينما انخفض البلاتين ‭‭0.6‬‬% إلى ‭‭1232‬‬ دولارا.