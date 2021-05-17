الذهب يبلغ قمة 4 شهور بدعم نزول الدولار ومخاوف التضخم
المستثمرون يستخدمون المعدن للتحوط ضد ارتفاع التضخم
ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو 4 شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأميركي واستخدام المستثمرين المعدن التي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1868.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0854 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1869.60 دولار.
وقال المحلل المستقل روس نورمان إن "من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم، لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار يشهد ضعفا، وهو ما قد يكون المحرك الرئيسي والأول".
وأشار محللون أيضا إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط من مخاوف التضخم.
وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 0.7% إلى 1035.93 طن أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس.
وبالنسة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.1% إلى 28.49 دولار بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير.
وزاد البلاديوم 1.1% إلى 2932 دولارا، بينما انخفض البلاتين 0.6% إلى 1232 دولارا.