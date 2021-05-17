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الليرة التركية ترتد بعد اقترابها من قاع قياسي

الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية ترتد بعد اقترابها من قاع قياسي

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إسطنبول - رويترز

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صعدت الليرة التركية 1.2%، اليوم الاثنين، لتبتعد عن مستوى لامس منخفضاً غير مسبوق سجلته يوم الخميس، إذ أدت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية، مما قلص الضغط مع إعادة فتح أنشطة اقتصادية بالسوق الناشئة بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت أربعة أيام.

وبلغت العملة 8.34 مقابل الدولار في الساعة 0621 بتوقيت غرينتش. وهي مرتفعة بنحو 2% منذ يوم الخميس، الذي لامست فيه أضعف مستوى لها في ستة أشهر عند 8.51 مع تنامي مخاوف التضخم العالمي.

ورفعت الحكومة التركية اليوم إجراءات الإغلاق خلال النهار بسبب فيروس كورونا، والتي فرضت منذ أسبوعين ونصف الأسبوع، وتضمنت إغلاق المدارس وبعض الشركات، فيما ولا يزال حظر التجول ليلا وفي عطلة نهاية الأسبوع قائما.

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