سعر بيتكوين دون 45 ألف دولار.. تأكيدات إيلون ماسك التي لم تنقذها!

تتواصل تغريدات إيلون ماسك حول العملات المشفرة وآخرها تأكيده أن تسلا لم تبع أيا من البتكوين التي كانت قد اشترته بقيمة 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك بعد أن كانت تغريداته السابقة قد أدت إلى تراجعات متتالية للبتكوين في الأيام الأخيرة، بعد أن ألمح ماسك بأن تسلا قد تبيع أو قد باعت حيازتها من العملة المشفرة.

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وبعد أن أفاد ماسك الذي كان بداية من أكبر مناصري البتكوبن، أن شركته أوقفت قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع لشراء سيارات تسلا بسبب التداعيات البيئية الناجمة عن التنقيب عن البتكوين.

وهوت بيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي وهي تبقى بعيدة بنحو 20 ألف دولار عن المستوى القياسي الذي سجلته في أبريل.

وتراجعت العملة المشفرة الأشهر بالعالم اليوم الإثنين، بنحو 8% إلى 44.8 ألف دولار، وسط تراجع أغلب العملات المشفرة.