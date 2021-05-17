صندوق رؤية سوفت بنك يدرس إدراج شركة SPAC في أوروبا

يدرس صندوق SoftBank Vision صفقة إدراج شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في أوروبا، تقدر بحوالي 300 مليون دولار عن طريق European Tech SPAC.

وقالت مصادر مطلعة، بحسب وكالة "بلومبرغ" إن شركة SoftBank Group Corp صانع الصفقات التكنولوجية التي أسسها الملياردير ماسايوشي سون، تدرس إدراج شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.

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يناقش صندوق Vision التابع لسوفت بنك خططًا لهذا النوع من الشركات المسمى شركات الشيكات على بياض في بورصة أمستردام في وقت لاحق من هذا العام، بحسب المصادر التي لم تسمها الوكالة.

وقالت المصادر إن الصفقة في حال جرى المضي قدما بها، ستجمع 250 مليون يورو (304 ملايين دولار) رغم أنه لم يتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لها.

وستبحث الشركة المدرجة من نوع SPAC عن استثمارات في صناعة التكنولوجيا الأوروبية وغيرها من المجالات ذات النمو المرتفع، ولم تزل المداولات في مرحلة مبكرة، وقد تتغير تفاصيل الإدراج المحتمل.

وامتنع ممثل عن صندوق SoftBank Vision Fund عن التعليق لوكالة "بلومبرغ".