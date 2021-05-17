.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وول ستريت تفتح على تراجع وسط استمرار مخاوف التضخم

وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تفتح على تراجع وسط استمرار مخاوف التضخم

بعد تعافٍ كبير الأسبوع الماضي

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الاثنين على انخفاض بعد تعافٍ كبير الأسبوع الماضي، إذ أبقت مؤشرات على تنامي الضغوط التضخمية بالاقتصاد، المستثمرين في حالة من القلق بشأن تشديد السياسة النقدية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 6.84 نقطة بما يعادل 0.02% إلى 34375.29 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 3.93 نقطة أو 0.09% إلى 4169.92 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 61.18 نقطة أو 0.46% إلى 13368.80 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
صياد فلسطيني يكشف مأساة أصحاب الحرفة جراء الحرب في غزة
صياد فلسطيني يكشف مأساة أصحاب الحرفة جراء الحرب في غزة
اكتشف المزيد