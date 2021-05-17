وول ستريت تفتح على تراجع وسط استمرار مخاوف التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الاثنين على انخفاض بعد تعافٍ كبير الأسبوع الماضي، إذ أبقت مؤشرات على تنامي الضغوط التضخمية بالاقتصاد، المستثمرين في حالة من القلق بشأن تشديد السياسة النقدية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 6.84 نقطة بما يعادل 0.02% إلى 34375.29 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 3.93 نقطة أو 0.09% إلى 4169.92 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 61.18 نقطة أو 0.46% إلى 13368.80 نقطة.