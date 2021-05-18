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أسهم اليابان تقفز مع تجاهل المستثمرين بيانات سلبية

بورصة طوكيو أسهم اليابان
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تقفز مع تجاهل المستثمرين بيانات سلبية

الاقتصاد الياباني ينكمش بأكثر من المتوقع في الربع الأول من العام

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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قفزت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، إذ تجاهل المستثمرون بيانات أظهرت أن الاقتصاد عاود الانكماش، وأقبلوا على أسهم تضررت تقييماتها في موجات بيع بالآونة الأخيرة.

وصعد المؤشر نيكاي 2.09% ليغلق عند 28406.84 نقطة، ليتعافى من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54% إلى 1907.74 نقطة.

انكمش الاقتصاد الياباني بأكثر من المتوقع في الربع الأول من العام، إذ أثر بطء طرح اللقاحات وإصابات جديدة بكوفيد-19 على الإنفاق في قطاعات مثل تناول الطعام بالخارج والملابس.

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وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.3% بعد أن أعلنت أكبر مجموعة مصرفية في البلاد عن زيادة في توزيعات الأرباح وتوقعات أرباح للعام الحالي أقوى مما كان متوقعا في السابق.

وربح سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق، والتي خسرت 6.29% هذا الشهر رغم نتائج أعمالها القوية، 1.3%.

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