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الأسهم الأميركية ترتفع عند الفتح بعد نتائج تفوق التوقعات

بورصة وول ستريت مناسبة
بورصة وول ستريت
اقتصاد أميركا

الأسهم الأميركية ترتفع عند الفتح بعد نتائج تفوق التوقعات

بعد نتائج فاقت التوقعات من وول مارت وهوم ديبوت

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دبي - العربية.نت

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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على مكاسب هامشية اليوم الثلاثاء إثر نتائج فاقت التوقعات من وول مارت وهوم ديبوت، مما سلط الضوء على قوة الطلب الاستهلاكي وسط ارتفاع في الأسعار.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.4 نقطة بما يعادل 0.07% ليصل إلى 34351.18 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.6 نقطة أو 0.06% مسجلا 4165.94 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 37.8 نقطة أو 0.28% إلى 13416.896 نقطة، نقلاً عن رويترز.

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وهبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في ست سنوات مقابل الدولار الكندي، وقرب أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط تجدد التوقعات بأن الولايات المتحدة لن ترفع أسعار الفائدة قريبا.

وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس‭‭ ‬‬أمس الاثنين مجدداً إنه لا يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة حتى العام المقبل، مما أدى إلى مزيد من التراجع في الرهانات على أن الضغوط التضخمية ربما تجبر الفيدرالي على التحرك عاجلا.

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