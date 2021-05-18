الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية

اقتربت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط تفاؤل حيال تخفيف عدد من الدول للقيود على أنشطة الاقتصاد وانخفاض معدل البطالة في بريطانيا ونتائج أعمال قوية لشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% ليكون قريبا من أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ قادت المكاسب القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل التعدين وصناعة السيارات.

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وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.8%، ليبلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق، في حين زاد المؤشر الإيطالي 0.8%.

وربحت أسهم ستلانتيس المدرجة في ميلانو 1.3% قبيل الإعلان عن علاقات مع فوكسكون.

وزادت أسهم سونوفا هولدنج، أكبر شركة في العالم لصناعة أجهزة المساعدة السمعية، 8.5% بعدما توقعت نموا قويا هذا العام بسبب انتعاش في السوق ومنتجات جديدة.

في الوقت نفسه، انخفض سهم فودافون 7.2% بعد أن أعلنت شركة خدمات الهواتف المحمولة في بريطانيا عن انخفاض 1.2% في الأرباح المعدلة للعام بأكمله، إذ أثر كوفيد-19 على إيرادات خدمات التجوال ومبيعات الهواتف.