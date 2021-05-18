الأسهم الخليجية تصعد في التعاملات المبكرة بدعم من النفط 

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، إذ قاد المؤشر السعودي المكاسب مع ارتفاع أسعار النفط، في حين استقرت الأسهم القطرية.

واصل النفط، وهو المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، مكاسبه بعد أدت الآمال في تعاف قوي للطلب على الوقود بعد استئناف أنشطة اقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تخفيف حدة المخاوف من انتشار إصابات كوفيد-19 في آسيا.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ‭‭‭33‬‬‬ سنتا أو ما يعادل ‭‭‭0.5‬‬‬% إلى ‭‭‭69.79‬‬‬ دولار للبرميل.

وصعد المؤشر السعودي ‭‭‭0.9‬‬‬% مع صعود سهم مصرف الراجحي ‭‭‭2.2‬‬‬% وتقدم سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، ‭‭‭1.5‬‬‬%.

وارتفع مؤشر دبي ‭‭‭0.1‬‬‬% مدعوما بقفزة ‭‭‭4.6‬‬‬% لسهم العربية للطيران بعد يوم من إعلان شركة الطيران منخض التكلفة إطلاق رحلات جديدة إلى شرم الشيخ من الشارقة بدءا من ‭‭‭29‬‬‬ يونيو/حزيران.

خففت دبي أمس الاثنين القيود المرتبطة بكوفيد-19 لتسمح للفنادق في المدينة الجاذبة للسياحة بالعمل بكامل طاقتها والسماح بإقامة الحفلات والأنشطة الرياضية شرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين ممن تلقوا لقاح كوفيد-19.

وعملت دبي على إبقاء اقتصادها الذي يعتمد على التجارة الدولية والشركات مفتوحا وسط الجائحة بعد إغلاق في البداية.

وتستضيف دبي في أكتوبر/تشرين الأول معرض إكسبو 2020 الذي تأمل أن يجذب ملايين الزائرين من الخارج.

ومع ذلك، حدت من تقدم المؤشر خسارة سهم بنك الإمارات دبي الوطني ‭‭‭1.2‬‬‬%.

أوردت رويترز اليوم تقلا عن وثيقة أن البنك عين بنوكا لترتيب بيع سندات إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار الأميركي غير قابلة للاستدعاء قبل ست سنوات.

ونزل مؤشر أبوظبي ‭‭‭0.2‬‬‬% متأثرا بانخفاض ‭‭‭1.7‬‬‬% لسهم شركة الاستزراع السمكي العالمية القابضة.

واستقر المؤشر القطري، إذ قوبلت مكاسب أسهم العقارات بخسائر أسهم البتروكيماويات.