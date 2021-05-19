أسهم اليابان تتراجع بأكثر من 1% مع تأثر المعنويات بقيود الجائحة

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الأربعاء مقتفية أثر نزول وول ستريت الليلة الماضية، فيما هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ تأثرت معنويات المستثمرين بفعل مخاوف ناجمة عن التراجع الاقتصادي بالبلاد نتيجة الجائحة.

ونزل المؤشر نيكي 1.28% ليغلق عند 28044.45 نقطة، فيما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66% ليسجل 1895.24نقطة.

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وقال يوشيهيرو تاكيشيجي المدير العام بإدارة أدوات الاستثمار في تاساهي لايف أست مانجمنت "لا تستطيع السوق اليابانية التحرر من تأثير الأسواق الخارجية. في الوقت ذاته، ثمة عوامل سلبية خاصة باليابان - الإجراءات العاجلة التي تبنتها الحكومة لاحتواء إصابات كوفيد-19.

"يصعب إيجاد أسباب لتعافي السوق على المدى القصير".

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الليلةالماضية، إذ هبطت جراء نزول حاد لأسهم الاتصالات وبيانات المنازل الجديدة الضعيفة التي ألقت بظلالها على نتائج أعمال أفضل من التوقعات.

وأثارت قفزة في إصابات كوفيد-19 حالة من الفزع باليابان وسط عجز في الطواقم الطبية والأسرّة بالمستشفيات، مما دفع مؤسسة طبية كبيرة للدعوة إلى إلغاء أولمبياد طوكيو المقرر إقامته في يوليو/ تموز.

وتضررت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل قطاعي الآلات والورق، وسجلت أكبر خسائر بين 33 مؤشرا فرعيا في البورصة الرئيسية.

ونزل سهم دايكين لصناعة مكيفات الهواء 3.67%، وتراجع سهم كوماتسو لمعدات البناء 3.91%، وخسر سهم كوبوتا للمعدات الزراعية 3.68%.

ونزل سهم تويوتا موتور، الذي لامس مستوى قياسيا في الجلسة السابقة، 1.36% بعدما قالت الشركة إنها ستوقف عمليات الإنتاج بشمال اليابان الشهر المقبل بسبب نقص الرقائق.

وسجل سهم جابان ستيل ووركس أكبر مكسب على نيكي، مرتفعا 4.75%، وتلاه سهم كاجيما كورب الذي صعد 3.46%، وزاد سهم نيكسون كو 3.68%.