اتفاقية جديدة في دبي لتنظيم الأصول المشفرة وإصدارها وإدراجها

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بهدف دعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة وتوفيرها وإصدارها وإدراجها وتداولها في المنطقة الحرة.

وأشارت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي إلى أن الاتفاقية الجديدة تتيح ترخيص الشركات التي تتعامل بالأصول والعملات المشفّرة ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي عبر إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقات والتراخيص المعنية.

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وتتيح الاتفاقية أيضا توسيع دافزا نطاق تراخيص الأعمال والأنشطة التجارية التي ستتكامل مع محفزات وخدمات المنطقة الحرة، وفضلاً عن الإطار التنظيمي المُطوّر والبيئة التشريعية المرنة اللذان يعززان من تجربة المستثمر الأجنبي.

وتولي هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع "دافزا" عملية الاشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها ضمن حدود اختصاص سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا".

وبمقتضى الاتفاقية تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص "دافزا" والحاصلة على ترخيص/موافقة من الهيئة بموجب هذا الاتفاق.

وستعمل الاتفاقية على دفع عجلة النمو في هذا القطاع وتعزيز استخدامات البلوك تشين في إمارة دبي ودولة الإمارات، مما ينصب في استراتيجية الإمارات للبلوك تشين.

وتوقعت "دافزا" أن يتسارع الطلب على العملات والأصول الرقمية المشفرة في المستقبل القريب في دولة الإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما مع استمرار ارتفاع حجم تداول الأصول الرقمية المشفرة عالمياً.

وقالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، إن هذه الاتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع ستسهم بشكل مباشر في وضع الأسس السليمة للشراكة المستقبلية بالإضافة إلى إنشاء نظام ومراحل سير العمل الضرورية لترخيص تداول الأصول والعملات المشفرة في دافزا، والتي من شأنها دعم العمليات والمعاملات التجارية في إمارة دبي.

وفي فبراير الماضي، بات بإمكان رواد الأعمال في دبي استخدام العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين لسداد رسوم الرخص التجارية والتأشيرات، بعد أن أعلنت شركة KIKLABB البدء بقبول العملات الرقمية.

وشركة KIKLABB مهمتها توفير الخدمات الحكومية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية العاملة في الإمارة.

وستشمل خيارات الدفع عملات بيتكوين وإيثريوم، وديثير، فيما سيكون تسجيل الشركات الجديدة ممكناً بشكل افتراضي بالكامل وعن بعد، باستخدام الهاتف الذكي فقط.