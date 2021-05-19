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إقرار استحواذ "مصر السيادي" و"هيرميس" على 76% من "الاستثمار العربي"

بنك الاستثمار العربي
بنك الاستثمار العربي
البورصة المصرية

إقرار استحواذ "مصر السيادي" و"هيرميس" على 76% من "الاستثمار العربي"

عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه

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دبي - العربية.نت

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وافق مجلس الوزراء المصري على صفقة استحواذ التحالف بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية "هيرميس" القابضة على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي.

وستجري الصفقة عن طريق زيادة رأسمال المصرف إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تكون نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس 51% ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي 25% بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%.

ويتطلب تنفيذ صفقة الاستحواذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي المصري.

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وتمثل الصفقة علامة فارقة باعتبارها نموذجا لمشاركة صندوق مصر السيادي للقطاع الخاص، لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين استثمارها اقتصاديا.

وتأتي هذه الصفقة بالتحالف مع المجموعة المالية "هيرميس" بنك الاستثمار الرائد في مصر والأسواق الناشئة، كما أنها تمثل أول مشروعات التعاون بين صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي لتحقيق هذه الأهداف.

وتهدف الصفقة إلى تدعيم الهيكل المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار العربي، وتحقيق عوائد وأرباح مستدامة للمساهمين، والمشاركة الفعالة في دفع حركة الشمول المالي والتحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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