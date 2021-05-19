الأسهم الأميركية تبدأ تعاملاتها على تراجع وسط مخاوف من ارتفاع التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء على تراجع على خلفية مخاوف من أن زيادة التضخم قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتقليص دعمه قريبا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 114.9 نقطة بما يعادل 0.34% إلى 33945.81 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 29.4 نقطة أو 0.71% إلى 4098.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 225.5 نقطة أو 1.69% إلى 13078.186 نقطة.

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الدولار

وحوم الدولار قرب أقل مستوياته هذا العام مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الأربعاء، مع ترقب محضر اجتماع مجس الاحتياطي الفيدرالي.

وبعدما سجلت بيانات الأسبوع الماضي أسرع زيادة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة فيما يزيد عن عقد، تنامت المخاوف بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أبكر مما هو متوقع رغم تأكيد صناع القرار في المجلس أن الصعود مؤقت.

ومن المتوقع أن يؤكد محضر آخر اجتماع للمجلس الذي يصدر اليوم أن صناع القرار يعتقدون أن قرار رفع سعر الفائدة لا يزال بعيدا، لكن أي إشارة لخلاف أو تلميح لتغير الوضع قد يكون له تأثير كبير على السوق.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة نزل الدولار إلى 89.686 وهو مستوى لم ينحدر إليه منذ 25 فبراير/ شباط، لكنه ارتفع تدريجيا مقابل سلة من ست عملات.



وفيم منتصف اليوم، ارتفع المؤشر 0.23% إلى 90.19.



ونزل الإسترليني 0.3% مقابل الدولار إلى 1.4165، لكنه بلغ أعلى مستوياته في عام في وقت سابق من الجلسة عند 1.4200 دولار.

وزاد الدولار الأميركي مقابل نظيرة الكندي إلى 1.2086 دولار كندي مقتربا من أضعف مستوى منذ مايو آيار 2015. أما اليورو الذي سجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ بداية يناير/ كانون الثاني عند 1.2223 دولار، فقد تراجع إلى 1.2197 دولار.



وفي النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ضغط تراجع أسعار السلع الأولية على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وتراجعا بحوالي 0.7% مقابل الدولار.