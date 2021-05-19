.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أونصة الذهب تقفز فوق 1888 دولاراً مدفوعة بضعف الدولار

الذهب
الذهب
سعر الذهب

أونصة الذهب تقفز فوق 1888 دولاراً مدفوعة بضعف الدولار

أسعار المعدن الأصفر قرب أعلى مستوياتها في 4 أشهر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتحوم قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة بتراجع الدولار، وذلك قبيل صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي لأميركي، والذي من المتوقع أن يسلط مزيدا من الضوء على آراء صناع السياسات بشأن التضخم.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 1888.11 دولار للأوقية (الأونصة).

وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات في ديلي إف.إكس "ارتفع الذهب بقوة منذ بداية الأسبوع بدعم توقعات بأنه يمكن أن نرى التضخم يرتفع في مناخ يقاوم فيه الاحتياطي الاتحادي التشديد.

تغريدات إيلون ماسك تُكبد العملات المشفرة 431 مليار دولار قصص خاصة عملات مشفرة تغريدات إيلون ماسك تُكبد العملات المشفرة 431 مليار دولار

"في ظل ذلك، شهدنا ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بشكل عام وتراجع الدولار. بالتأكيد كان سعر الذهب انعكاسا ملحوظا لذلك".

هبط مؤشر الدولار إلى قاع ما يقرب من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى.

وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي جرى في 27 و28 أبريل/ نيسان.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.2% إلى 28.14 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

وربح البلاديوم 0.1% ليسجل 2906.31 دولار، وتقدم البلاتين 0.2% إلى 1220.25 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد