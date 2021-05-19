أونصة الذهب تقفز فوق 1888 دولاراً مدفوعة بضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتحوم قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة بتراجع الدولار، وذلك قبيل صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي لأميركي، والذي من المتوقع أن يسلط مزيدا من الضوء على آراء صناع السياسات بشأن التضخم.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 1888.11 دولار للأوقية (الأونصة).

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وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات في ديلي إف.إكس "ارتفع الذهب بقوة منذ بداية الأسبوع بدعم توقعات بأنه يمكن أن نرى التضخم يرتفع في مناخ يقاوم فيه الاحتياطي الاتحادي التشديد.

"في ظل ذلك، شهدنا ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بشكل عام وتراجع الدولار. بالتأكيد كان سعر الذهب انعكاسا ملحوظا لذلك".

هبط مؤشر الدولار إلى قاع ما يقرب من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى.

وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي جرى في 27 و28 أبريل/ نيسان.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.2% إلى 28.14 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

وربح البلاديوم 0.1% ليسجل 2906.31 دولار، وتقدم البلاتين 0.2% إلى 1220.25 دولار.