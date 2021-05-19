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مسؤولان بالفيدرالي الأميركي: هبوط العملات المشفرة ليس مصدر قلق

بيتكوين
بيتكوين
عملات مشفرة

مسؤولان بالفيدرالي الأميركي: هبوط العملات المشفرة ليس مصدر قلق

خسائر للقيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة بكامله تقترب من تريليون دولار

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واشنطن - رويترز

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اعتبر اثنان من صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، أن موجة المبيعات الحادة في العملات المشفرة، ومن بينها بتكوين، لا تشكل مخاطر أوسع نطاقا على النظام المالي.

وقال جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس: "لا أظن أنها في حد ذاتها مصدر قلق للنظام ككل في الوقت الراهن".

وأضاف "نحن ندرك تماما أن العملات المشفرة يمكن أن تكون متقلبة جدا".

وأدلى رافاييل بوستيك رئيس الاحتياطي في أتلانتا برأي مماثل في حديث مع تلفزيون بلومبرغ.

وأكد أن "هناك الكثير من التقلبات، لكنها ليست واسعة النطاق في الوقت الحالي وليس لها تأثير يصل إلى الاقتصاد تكون له تداعيات على النظام المالي لدينا".

سجلت بيتكوين وإيثيريوم اليوم الأربعاء أكبر هبوط ليوم واحد منذ مارس من العام الماضي، وهو ما تسبب في خسائر للقيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة بكامله تقترب من تريليون دولار.

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