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HSBC للعربية: 10 مليارات ريال صافي مشتريات الأجانب بسوق السعودية

سوق السعودية

HSBC للعربية: 10 مليارات ريال صافي مشتريات الأجانب بسوق السعودية

المملكة تشهد زخما قويا في عمليات الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص

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دبي - العربية.نت

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قال راجيف شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس ي سي العربية السعودية، في مقابلة مع "العربية" إن المستثمرين المؤسسيين الأجانب ظلوا نشطين في السوق السعودية هذا العام، إذ بلغت مشترياتهم الصافية في السوق 10 مليارات ريال.

وأضاف أن السوق السعودية تشهد في الواقع زخما قويا في عمليات الخصخصة على الرغم من الاضطرابات التي تسببتها الجائحة في 2020، فعلى مدى العام الماضي، وبداية هذا العام قامت المملكة بترسية مناقصتين لبيع شركات مطاحن الحبوب.

وأشار إلى جذب المستثمرين المحللين والأجانب في هذه الخصخصة المميزة كما أنه في عام 2020 قامت المملكة بإغلاق أول جولة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المدارس.

وتحدث عن الوصول إلى مراحل نهائية متقدمة في ما يخص موجة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونحن فخورون لقيامنا بتقديم المشورة للصفقتين.

وعبر عن التفاؤل بتقديم صفقات جديدة للخصخصة مع مستشارين مختلفين من المملكة وخارجها كما "أننا نرى نشاطا مماثلا في البنية التحتية خاصة البنية التحتية الاجتماعية".

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